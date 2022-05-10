Anadolujet uçağında tuhaf olay: Sefer iptal edildi

İsrail'den Türkiye'ye gelecek Anadolujet uçağının yolcularına uçak kazası görselleri gönderilince sefer iptal edildi.



Airporthaber'de yer alan habere göre, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’ndan Türkiye’ye hareket etmek üzere olan Anadolujet uçağında ilginç bir olay yaşandı. Kalkıştan kısa bir süre önce yolcuların cep telefonlarına uçak kazası enkazı fotoğraflarının yollanması üzerine tarifeli uçak pistten geri döndü.



Anadolu Jet uçağında yaşanan olay ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken, görselleri kimin ya da kimlerin gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi. İsrail Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “Kalkıştan önce yolculara uçak kazası enkazı görüntüleri gönderildikten sonra uçak park pozisyonuna geri döndü” duyurusunu yaptı.



İsrail medyasında yer alan İsrail Sivil Havacılık Dairesi açıklamasında, “Uçak terminale geri döndü ve güvenlik güçleri yolcuların hiçbir tehlike altında olmaması için gerekli önlemleri aldı. Uçaktaki yolcular ve bagajlarında incelemeler başlatıldı” denildi.