Timur Soykan: Hiranur Vakfı'nın ikinci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahıyla "evlendirdiği" kızı H.K.G. için sahte kemik raporu hazırlanmasını sağlayan şüphelilerden Hiranur Vakfı'nın ikinci ismi olan Mehmet Emin Marankoz tutuklandı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci ve BirGün yazarı Timur Soykan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Hiranur Vakfının 2'nci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı. Marankoz, H.K.G.'ye cinsel istismarı örtmek için sahte kemik yaşı raporu almıştı.”

Hiranur Vakfının 2'nci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı. Marankoz, H.K.G.'ye cinsel istismarı örtmek için sahte kemik yaşı raporu almıştı. https://t.co/SDPuFgZsLP — Timur Soykan (@timursoykan) June 16, 2023

DHA, 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden H.K.G.'nin yaşını büyük göstermek için alınan "sahte kemik yaşı tespit" raporu ile ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden M.E.M.'nin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurmuştu.