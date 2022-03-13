Time'dan Ukrayna'da ölen Brent Renaud hakkında açıklama

ABD'li yayın kuruluşu Time'ın yöneticileri Ukrayna'da ölen ABD'li gazeteci Brent Renaud'nun TIME Stüdyoları'nın mülteci krizi hakkındaki bir projesi için Ukrayna'da olduğunu açıkladı.

Renaud'nun üzerinden New York Times (NYT) kimlik kartının çıkmasının ardından gazete bir açıklama yapmış, Renaud'nun uzun süredir NYT için çalışmadığını, en son 2015 yılında kendileri için çalıştığını duyurmuştu.

Kiev yakınlarındaki İrpin'de ölen Renaud hakkında Time yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Brent son haftalarda TIME Stüdyoları'nın küresel mülteci krizini merkeze alan bir projesi hakkında çalışmak üzere bölgede bulunuyordu" denildi.

51 yaşındaki Renaud ile ABD'li foto muhabir Juan Diego Arrendondo'nun bulundukları araca ateş açıldığı, Renaud'nun boynundan vurularak yaşamını yitirdiği, Arrendondo'nunsa sırtından vurularak yaralandığı bildirilmişti.

RIA Novosti'de yer alan habere göre, Kiev'de bir hastaneye kaldırılan Arrendondo İrpin'de sivillerin tahliyesini kayda aldıklarını ve bir kontrol noktasından geçerken araçlarına ateş açıldığını söyledi, ateş açanların kim olduklarına dair bir ayrıntı vermedi.