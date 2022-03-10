TikTok'un ülkeden çıkmasını takiben Rusya menşeli sosyal medya platformu rekor kırdı

Rusya menşeli sosyal medya uygulaması VKontakte'ın izleyicisi günde 300 bin artmaya başladı. Şirket daha fazla büyüme öngörüyor.

Söz konusu sıçrama Çin menşeli TikTok'un Rusya'daki kullanıcıların içerik yüklemesini kısıtlama ve ABD menşeli Instagram'ın kullanıcıları sınırlandırma kararını takiben geldi.

VKontakte'ın basın servisine göre, son haftada platformdaki çeşitli etkinliklerde hızlı bir büyüme kaydetti.

Platformda görüntülemeler açısından sadece 8 Mart'ta 1,75 milyardan fazla video ve 600 milyon klip izlendi. Bu platform için bir rekor.

VKontakte'deki toplam video görüntüleme sayısı yüzde 40 artarken 'Clips'teki kısa dikey videoların indirilme sayısı iki katına çıktı.

Sosyal ağdaki günlük kayıt sayısı neredeyse yüzde 20 arttı, oluşturulan 'arkadaşlık' sayısı iki haftada yüzde 20, arama sayısı ise yüzde 12 arttı.

VKontakte ayrıca şirket tarihindeki en büyük yazar destek programını başlattı. Sosyal ağ, kârını "geçici olarak bırakmaya" karar verirken platformda reklamlardan elde edilen gelirin yüzde 100'ünü içerik üreticilere vereceğini söyledi.