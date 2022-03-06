TikTok'tan Rusya kararı

Video paylaşımı ve canlı yayın uygulaması TikTok, Rusya'da çıkarılan yeni "yalan haber" yasası nedeniyle ülkede yeni içerik dağıtmayı ve canlı yayınları (akışları) durduracağını duyurdu.
Tiktok "Rusya'nın yeni 'yalan haber' yasasının ışığında" çalışanlarının ve kullanıcılarının güvenliği için bu kararı aldığını duyururken, kararın Rusya'daki gelişmelere göre tekrar değerlendirileceğini açıkladı.
1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022