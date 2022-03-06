TikTok'tan Rusya kararı

Video paylaşımı ve canlı yayın uygulaması TikTok, Rusya'da çıkarılan yeni "yalan haber" yasası nedeniyle ülkede yeni içerik dağıtmayı ve canlı yayınları (akışları) durduracağını duyurdu.

Tiktok "Rusya'nın yeni 'yalan haber' yasasının ışığında" çalışanlarının ve kullanıcılarının güvenliği için bu kararı aldığını duyururken, kararın Rusya'daki gelişmelere göre tekrar değerlendirileceğini açıkladı.