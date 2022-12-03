TikTok'taki ağız bantlama akımına 'ölümcül' uyarısı

Son dönemde, Tiktok adlı sosyal medya uygulamasında, geceleri yatmadan önce ağız bantlayarak uyumayı tavsiye eden binlerce video paylaşıldı.

NTV'nin haberine göre, ağız bandı üreticisi bir şirket, "ağız bantlayarak insanların burundan nefes aldığını ve böylece daha fazla yağ yakarak kilo vermenin hızlandığını" öne sürdü.

Söz konusu sosyal medya sayfasında sen dönemde bu başlıkta binlerce video yayınlanmaya başladı.

ABD’de yer alan Güney California Üniversitesi'nde uyku uzmanı olan Dr. Raj Dasgupta, ağzı bantlamanın en kötü ihtimalle nefes darlığına ve boğulmaya yol açabileceğini söyleyerek, viral olan trendin ölümcül tehlikelerine dikkat çekti.

Diğer taraftan sağlık uzmanları, uygu apnesinin yanı sıra ağız bantlamanın burnundan rahatlıkla nefes alamayan kişiler için de ölümcül olabileceğini vurguladı.

Söz konusu videoların bazıları son dönemde 500 bine kadar beğeni aldı ve "ağız bantlama" etiketi 43 milyondan fazla görüntülendi.