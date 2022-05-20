Tiktok'ta 'meydan okuma' videosu çekerken hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Tiktok videosu çekmek için sulama kanalına atlayan 19 yaşındaki İshak Aşkan boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan olayda, Tiktok'ta sulama kanalına atlayarak gerçekleştirilen meydan okuma videosunu çekmek için kanala atlayan Aşkan, atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda başlatılan çalışma sonucunda, Aşkan'ın cenazesi yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde bulundu.

Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)