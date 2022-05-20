Dolandırıcılıktan tutuklanmıştı: 'Sosyal medya fenomeni' yeniden gözaltında

Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen 'sosyal medya fenomeni' Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı.

Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı

Öte yandan Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Barankoğlu, Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti. (İHA)