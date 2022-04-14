Tik Tok üzerinden 'ölüm yolculuğu' reklamı

Suriye'den Türkiye ve Avrupa'ya kaçak geçiş organizasyonu yapan çeteler, bunu sosyal medya videolarıyla duyuruyor.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, iş ve gelecek kaygısı ile ülkeden ayrılmak isteyen milyonlarca genç, Avrupa ülkelerine ulaşmak için tehlikeli yöntemlere başvuruyor. Suriye'de sektör haline gelen insan kaçakçılığı ü gençlerin bu durumundan faydalanmak için sosyal medyayı kullanmaya başladı.

Kaçak geçişler için suç örgütü kuran insan kaçakçıları, servet değerinde paralar karşılığında gençleri tehlikeli yöntemlere ve mayınlı bölgelere sürüyor. İnsan kaçakçıları son dönemlerde faaliyetlerini sosyal medya platformu Tik Tok'a taşıdı.

Kaçakçıların Tik Tok üzerinden paylaştığı reklam görüntülerinde patlama yaşanırken sınırlardan kaçak geçiş yapmak isteyenlerin kendilerine başvurması isteniyor.

Suriye TV tarafından yayınlanan ölüm yolculuğu görüntülerinin bir bölümünde, kaçakçıların Suriye-Türkiye arasında uzanan sınır duvarındaki dikenli telleri kesmesi ve kaçak geçiş yapanların bölgeden araçla ayrılmaları Arapça, "Kaçakçılığın kralları, sınırların efendileri" sloganları ile aktarılıyor.

'Altı geçişten biri başarı ile sonuçlanıyor'

Suriye’den Türkiye’ye kaçak insan ticareti yapan Ahmet adlı şahıs, Suriye TV’ye yaptığı açıklamada, gerçek kaçak geçişlerin TİK Tok reklamlaından çok farklı olduğunu belirterek şunları söylüyor.:

“Tik Tok’ta yayınladığımız videonun süresi 15 saniyeyi geçmiyor. Özenle seçiyorum. Genç neslin zevkine uygun onların ruhlarını harekete geçirecek hareketli şarkılar seçiyoruz. Altı geçişten biri başarı ile sonuçlanıyor. Kaçak geçişlerin güvenle yapılabildiğini göstermek için müzikli reklamda kaçakçılık grubunun üyesi, sınırdaki dikenli telleri cesaretle keserken görüntülerini yayına veriyoruz.”