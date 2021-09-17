Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç fiyatlarıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ÖTV’de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi” denildi.

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV matrahında değişiklik yapılarak sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı hatırlatıldı. Buna karşılık fiyatların düşürülmediğine yönelik Bakanlığa 2 binin üzerinde şikayet dilekçesi ulaştığı kaydedildi.