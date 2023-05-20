Ticaret Bakanlığı'ndan ‘güvenli ürün’ adımı

Ticaret Bakanlığı piyasada "güvenli ürünlerin satılması için" firmaları bilgilendirecek. Bu kapsamda, piyasaya sunulacak ürünlerin gereken güvenlik şartlarını taşımasını sağlamak amacıyla gümrük ve dış ticaret müdürlükleri bünyesinde “Güvenli Ürün Danışma Ofisleri” kuruldu. Bu ofislerde, "Bakanlığın sorumluluğundaki ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi"nin amaçlandığı belirtildi.

İç piyasadaki ürünlerle ihracat ürünleri

Kanun ile dış ticarete konu ve iç piyasaya arz edilen ürünlerin, "insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan-bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlamasının, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması"nın hedeflendiği söylendi.

Söz konusu Kanun’la, yetkili kamu kuruluşunun, "gerektiğinde kanun kapsamına giren konulara ilişkin şikayetlerin ulaştırılabileceği veya bilgi alınabilecek ürün güvenliği yardım masası oluşturması ve bu birimin görev alanına giren konular ile irtibat bilgilerini uygun şekilde duyurması" öngörülüyor.

Çocuk ürünleri de kapsamda

Bu kapsamda, "Bakanlığın sorumluluğunda bulunan deterjanlar, hava aromatize edici ürünler, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler, kağıt ürünler, kırtasiye ürünleri, tekstil, oyuncaklar, diş fırçaları, emzik ve biberon gibi çocuk kullanım ve bakım ürünleri, ayakkabı ve diğer tüketici ürünlerine yönelik faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmalara destek olunması" öngörülüyor.

Bakanlık, ülke genelindeki sanayi ve ticaret odaları için bir yazı kaleme alarak, söz konusu ofislerin kurulması konusunda bilgilendirmede bulundu. Yazıda, söz konusu ürünlere yönelik faaliyette bulunan firmaların, ofislerden teknik destek alabileceği belirtildi. (AA)