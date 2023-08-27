Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizli fiyat artışı' açıklaması

Gizli fiyat artışına dair açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda gizli fiyat artışlarına yönelik başvuruların ve sosyal medya paylaşımlarının arttığına dikkat çekildi.

Gramajı düşürülen fakat satış fiyatı değiştirilmeyen ürünlerde tüketicilerin ürünlerdeki fiyat değişikliğinin fark edemediğini belirten bakanlık, böylelikle birim fiyatlarda gizli olarak artış yapıldığını kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetim gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 81 Ticaret İl Müdürlüğünün talimatlandırıldığı kaydedilen açıklamada haksız ticari uygulamalara idari para cezaları uygulanacağı kaydedildi.