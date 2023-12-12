Ticaret Bakanlığı'ndan düzeltme: Kargo iade masraflarını tüketicinin ödeyeceği sistem 2025'e ertelendi

Demirören Haber Ajansı, yılbaşından sonra e-ticarette kargo iade ücretini tüketicinin ödeyeceğini duyurmuştu.

Ticaret Bakanlığı, haberin yanlış olduğunu, söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinin 2025'e ertelendiğini duyurdu.

Bakanlığın yayımladığı açıklamada ''Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 04/11/2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1/1/2025 tarihine kadar ertelenmiş olup, söz konusu haberler gerçek dışıdır" denildi.

2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde sorunla karşılaşan kişilerin oranı yüzde 27,1 olmuştu.