Ticaret Bakanlığı'ndan 'dansöz' açıklaması

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan Züccaciyeciler Derneği organizasyonda dansöz sahne alınca Bakanlıktan açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında, "Ticaret Bakanlığının 'yemek organizasyonu ve eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığının 'yemek organizasyonu ve eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır. Adı geçen derneğin kendi inisiyatifiyle düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir."