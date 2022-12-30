Ticaret Bakanlığı, tepkilerin ardından memura tokat atan müdürü görevden aldı

Ticaret Bakanlığı'nın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından, daha önce Bölge Müdür Vekili Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirilmişti.

İki gün önce CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan'ın bir memura tokat atıp "Eşek sıpası" dediği videoyu paylaşmış, olay bunun üzerine kamuoyunda yayılmıştı.