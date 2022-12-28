Gümrük müdüründen memura tokat

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, sosyal medya hesabından bir gümrük müdürünün memura tokat attığı görüntüleri paylaştı.

Videoda memura tokat atan kişinin Gürbulak GTB Bölge Müdürü olduğunu belirten Polat, ''Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi. Bu adam Gürbulak GTB Bölge Müdürü... Üzerlerindeki üniforma hem devleti hem gümrük teşkilatını temsil ediyor. Kutsal yani! Kamu görevlisine hakaret nitelikli suç. Beyefendi mükelleflere program satacak diye mi kutsalımız küçümseniyor?'' diye yazdı.

Bu ne rezalet!? @mehmedmus @ticaret



Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür?



Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi.#Gümrükmemurlarıyalnızdeğildir pic.twitter.com/Ll7Pfr99wt — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) December 28, 2022

Polat ayrıca ''Alınıyoruz da üzülüyoruz da böyle şeyleri görünce. Gümrük memuruna niye küfür edilsin? Gümrük memuru niye bu muameleye maruz kalsın? Devleti alenen aşağılayan kişiye hapis cezası verilir. Bu arkadaş burada ne yapıyor?'' ifadelerini kullandı.