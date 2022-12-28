Parti liderine Bilal Erdoğan yazısından ceza: Hapse girecek

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, 2 ay 17 günlük hapis cezası nedeniyle İzmir Aliağa 4 Nolu Kapalı Cezaevi’ne girecek.

Doğru Parti genel başkanı, eski sağlık ve devlet bakanı Serdaroğlu hakkında 26 Eylül 2018'de yayınlanan, Bilal Erdoğan'la ilgili yazısı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.

Davada, Serdaroğlu’nun savunmasının alınmadığı ve hükmün de gıyabında kurulduğu öğrenildi.

Hakkındaki kararı değerlendiren Serdaroğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu olaylar bizi korkutmaz. Laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile her şartta mücadeleye devam edeceğiz. Bize bu zulmü yaşatan siyasetçi- bürokrat kim varsa, hesabını mutlaka bağımsız Türk yargısı önünde verecektir. Geçmişte sorduğumuz gibi korkması gerekenler, Bahçeli’nin dediği ‘Hazine soyguncuları’ ve ‘Kandil uşaklarıdır.’ Laik Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerini asla sahipsiz bırakmayacağız. Değerlerimize uzanan bu yobaz elleri kıracağız." (ANKA)