Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyat artış iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, fırsatçıların acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artışları yaptığı bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fahiş fiyat artışları hakkında denetimler başlatıldığı belirtilerek, "Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatılmıştır" denildi.

'Fırsatçılıkta bulunanlara en ağır idari yaptırım cezaları uygulanacak'

Ticaret Bakanlığı, "deprem sonrası fırsatçılık faaliyeti yapanlara karşı en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağı" kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere devlet kurumları başta olmak üzere herkesin çalıştığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır. Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.”