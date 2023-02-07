Depremin vurduğu Antep'ten seslendi: 'Gıda maddesi yok, bir bisküvi 100 lira'

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti. AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

En az 468 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 570 kişinin yaralandığı Gaziantep'te çok sayıda ilde olduğu açlık ve soğukla da mücadele ediliyor. soL'un Islahiye'den edindiği bilgilere göre yurttaşlar gıda maddesi bulmakta güçlük çekiyor.

Bir yurttaş çektiği videoda, "Her şey karaborsaya düşmüş. Gıda maddesi yok, bir bisküvi 100 lira. Benzinciler benzin satmıyor, benzin yok diyorlar" diye konuştu.