Ticaret Bakanı'ndan Suudi patronlara: Türkiye'ye yatırım yapın

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan "iş forumları"nın ilki Cidde'de Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi.

DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı işbirliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu her iki ülkenin patronlarından da ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Suudi Arabistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla geliştirme ve yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirme yolunda iş dünyalarını bir araya getirmeye devam ettiklerini" kaydetti.

'Bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır'

Bakan Bolat, "Bugün ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek aktörleri, sahadaki aktörleri olan siz kıymetli iş dünyası temsilcilerine hitap etmek, ülkelerimizin sunduğu fırsatları değerlendirmek adına bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

Türkiye-Suudi Arabistan dış ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz bu rakamı saygıdeğer devlet başkanlarımızın vizyonu doğrultusunda kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır. Türkiye olarak Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle de ticaretimizi serbestleştirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda Körfez İşbirliği Konseyi ile görüşmelerine başladığımız serbest ticaret anlaşmasıyla ticaretimizi serbestleştirmeyi ve iki tarafın da çıkarına olacak şekilde ticari ilişkilerimizi artırmayı arzuluyoruz. Suudi Arabistan hükümetinin vereceği destekle bu müzakerelere en kısa sürede başlayacağımıza ve anlaşmayı hayata geçireceğimize olan inancımız tamdır."

'Ülkemizde faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi var'

Bakan Bolat, Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilere sadece ikili boyutta bakmadıklarını, üçüncü ülkelerde de güçlü iş birlikleri kuracak potansiyele sahip olduklarını belirterek özellikle "Körfez ülkelerinin Avrupa'ya ve dünyaya erişimini kolaylaştıracak projelerde Türkiye ile Suudi Arabistan'ın işbirliğinin güçlü bir sinerji meydana getireceğini" söyledi.

"Eğer Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanırsa kurulacak değer zincirleri sayesinde Suudi firmalar yalnızca bizim ülkemizde değil ülkemizin geniş serbest ticaret ağı vasıtasıyla dünya pazarlarına da ulaşma fırsatı yakalayacaklardır" diyen Bolat şu bilgileri verdi:

"Yatırımlar alanında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ve çifti vergilendirmeyi önleme anlaşmasıyla her iki ülke güçlü bir yasal zemini yatırımcılarına sunmaktadır. Ayrıca yenilikçi ve kapsamlı yatırım teşvik programlarımız ve 19 adet serbest bölgelerimizle yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaktayız. Suudi Arabistan'ın ülkemizde 2 milyar doları aşan doğrudan yatırımları ve ülkemizde faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunmaktadır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman onlara yardımcı olmaktan da Ticaret Bakanlığı olarak memnuniyet duyuyoruz. Bu gerçek Suudi yatırımcıların ülkemizde olan güveninin açık bir göstergesidir. Biz daha fazla Suudi yatırımcıların ve şirketlerin ülkemizin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını önemsiyoruz ve onları Türkiye'ye bekliyoruz." (AA)