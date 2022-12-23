Ticaret Bakanı Muş'tan 'haksız fiyat artışı' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücretin 8 bin 506 liraya yükseltilmesinin ardından bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Muş, "haksız fiyat artışına karşı" uyarıda bulundu.

Muş’un paylaşımı şöyle:

“Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”