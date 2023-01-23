Ticaret Bakanı Muş: Venezuela’yla ticaret hacmi son 3 yılda yaklaşık 4 kat arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela ziyareti için El Universal'e bir yazı yazdı. Bakan, yazıda "Türkiye ile Venezuela arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri her anlamda gelişmeye devam ediyor. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde tesis edilen olumlu ilişkiler coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğine dayanak oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği gelişmeye devam edecek" başlıklı yazıda Bakan Muş, şöyle yazdı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok kabine üyesiyle birlikte 2018 yılında gerçekleştirdiği Venezuela ziyareti, tarihte Türkiye’den Venezuela’ya en üst seviyede yapılmış ilk ziyaret olması münasebetiyle ilişkilerimizde bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim söz konusu ziyaret sonrasında karşılıklı üst düzey ziyaretler sıklaşmış ve iki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazanmıştır. Bu dönemdeki dostane işbirliği anlayışı, ticari ve ekonomik ilişkilere de olumlu şekilde yansımıştır. İki ülkenin yakınlaşmasını takip eden yıllarda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hukuki altyapımızı tesis ettik."

İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için imzalanan anlaşmaları hatırlatan Muş şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek ve karşılıklı iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla Venezuela’yla hem Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması hem de Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı imzalamış ve yürürlüğe almış bulunmaktayız. Bunların yanında müzakereleri tamamlanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması da yakın zamanda imzalamayı öngörüyoruz. Özellikle 2020'den beri yürürlükte olan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması çerçevesinde sağlanan kayda değer liberalizasyon sayesinde ticari ilişkilerimizin ciddi şekilde derinleştiğini görmekteyiz."

'500'ün üzerinde şirketimiz Venezuela'ya ürün ihraç etti'

Mehmet Muş, iki ülke arasında artan ticaret rakamlarını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim 2020 yılını yaklaşık 300 milyon dolar düzeyinde ikili ticaret hacmiyle tamamlamışken; 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 850 milyon dolar ve 1,1 milyar dolar seviyelerine eriştik. Böylelikle Venezuela’yla ticaret hacmimiz son 3 yılda yaklaşık 4 kat artış göstermiştir. Yine 2020 yılında Türkiye, Venezuela’nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 23. sırada yer alırken, 2022 yılında ise en fazla ihracat yaptığı iki ülkeden birisi olmuştur. Benzer şekilde 2017 yılında, ülkemizden Venezuela’ya 112 kalem ürün ihraç edilirken, bu rakam 2022 yılında 800’ün üzerine çıkmıştır. Aynı şekilde, 2017 yılında Türkiye’den Venezuela’ya ihracat yapan şirket sayısı 180 iken, 2022 yılında 500’ün üzerinde şirketimiz Venezuela’ya ürün ihraç etmiştir."

Bakan Muş, 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine işaret ederek şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyelin mevcut durumun çok üstünde olduğuna inanıyoruz. İkili ticaret hacmimizi Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği hedef doğrultusunda en yakın zamanda 3 milyar dolara çıkarmak için tüm gayretimizi sürdüreceğiz. Türk iş insanlarını Venezuela’yı ziyaret etmeleri ve bu ülkedeki yatırımlarını artırmaları yönünde teşvik ediyoruz. Küresel düzeyde ekonomik konumunu sürekli güçlendiren, her türlü konjonktüre hızlı adapte olabilen rekabetçi piyasa yapısına sahip, güçlü ve istikrarlı yönetimiyle bölgesel bir üretim üssü ve güç merkezi haline gelen Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer almaktadır. Venezuela ise büyüyen ekonomisi, zengin doğal kaynakları ve yetişmiş insan gücüyle Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde büyük potansiyele sahip ülkelerden birisidir. Ekonomiden sağlığa, kültürden tarıma, turizmden teknolojiye her alanda gelişen işbirliğimiz bizlere yeni ufuklar açmaktadır. Venezuela ile yakın dostluk ve kardeşliğe dayanan ikili ilişkilerimizi, karşılıklı saygı ve güçlü işbirliği temelinde emin adımlarla daha iyi bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum." (AA)