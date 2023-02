Ticaret Bakanı Muş: Şu an itibarıyla Kilis'te arama faaliyetlerimiz sona ermiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis Valiliği'nde yaptığı açıklamada, dün itibarıyla kente geldiğini ve deprem sonrası incelemeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Muş, "Bu çok boyutlu bir doğal afet. Türkiye tarihinin en büyük ikinci ve üçüncü depremlerini yaşıyoruz art arda 9 saat arayla. Birisi 7,7 diğeri 7,6" dedi.

Depremin büyük bir alana hasar verdiğini ve hava koşullarının çok olumsuz olduğunu ifade eden Muş, bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını söyledi.

'138 bina ağır hasarlı, 119 bina yıkık durumda'

Bakan Muş, Kilis'teki duruma ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Kilis'te toplam 466 yaralımız var. Bunların şu an itibarıyla 30'u serviste, 14'ü yoğun bakımda. Geri kalan vatandaşlarımız taburcu edilmiş durumda. 22 vefat var Kilis'imizde. Buradaki 10 vatandaşımız Kilis'te ikamet eden, 12 vatandaşımız da diğer illerden buraya gelen ve vefat eden vatandaşlarımız. Şu an itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları yürütülmekte. An itibarıyla yapılan tespitlerde 138 binanın ağır hasarlı olduğu, 119 binanın yıkık durumda olduğu ilgili birimlerce tespit edilmiş durumdadır."

Muş, yurttaşların hasarlı binalardan uzak durmasını ve dikkatli olmasını, esnafın da dikkatli şekilde faaliyetlerini sürdürmesini istedi.

'Kilis ilinde arama faaliyetleri sona ermiştir'

Bakan Muş, "Kilis'in yaralarını çok hızlı şekilde sarmaya başladığını, civar illerdeki ihtiyaç noktalarına destek çıkmaya çalışacağını" belirterek, "Şu an itibarıyla Kilis ilinde arama faaliyetleri sona ermiştir. Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Vefat eden vatandaşlarımız toprağa verilmiştir. Geri kalan vatandaşlarımızın sağlığına, sıhhatine kavuşması için sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla Kilis normale doğru yavaş yavaş inşallah dönecektir" ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyat uyarısı

Depremin ardından fahiş fiyat uygulayanlara yönelik yaptırımlar konusunda bir soru üzerine Bakan Muş, "olağanüstü bir dönemden geçildiğini, tüm ülkenin yaralı sarmak için seferber olduğunu" ifade etti. Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorda kalmış vatandaşlarımızı suiistimal edenler ki ben olmasını beklemiyorum ama gelen şikayetler, bize ulaşan bilgiler de olabileceği yönünde. Dolayısıyla bunlarla alakalı gereken adımları atacağız. Zorda kalmış vatandaşlarımızı suiistimal edenler hakkında yaptırımlarımız çok ağır olacak. Bu yaptırımları da kamuoyuyla zaten paylaşacağız. Normal uygulamaların ötesinde çok sert cezai yaptırımlar uygulayacağız onu da söyleyeyim." (AA)