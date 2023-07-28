Ticaret Bakanı: Market denetimlerinde 176 milyon lira idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini" ifade etti.

Bolat, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Gıda ve market denetimleri

Bolat, denetimler kapsamında bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme ve Reklam kurullarınca cezalar uygulandığını anımsattı.

Bakan Bolat şunları kaydetti:

"Gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon lira, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon lira, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon lira olmak üzere 2023 yılında toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Buna göre, 2023'te otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan para cezası toplam 361 milyon liraya ulaşmıştır."

İç ticaretle ilgili olarak yapılan muhtelif düzenlemelere de değinen Bolat, bu yıl "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"da değişikliğe gidilerek, toptancı hallerinde tahsis hakkı bulunan iş yerleri için 12 yıllık kira süresinin 18 yıla çıkarıldığını belirtti.