'Ticaret Bakanı kaybolan cihazların peşinde'

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un “Parası ödenen X-Ray nerede?” başlıklı yazısına verdiği yanıtı paylaştı. Bakan Muş, 2 milyon dolar ödenen ve teslim edilmeyen X-Ray cihazlarına ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi.

"Haberime konu olan olay şuydu: Gümrüklerde kurulması planlanan elektronik güvenlik sistemleri alımı için düzenlenen ihaleyi Arempa Uluslararası İnşaat Elektronik ve Sanayi şirketi alıyor. Şirkete alınacak X-ray cihazları için 2 milyon dolar ödeniyor. Fakat yapılan denetimlerde cihazların teslim edilmediği ortaya çıkıyor" diyen Serpil Yılmaz, "Yazımda Bakan Muş'a şu soruları yöneltmiştim: Şu anda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü kaç gümrük memuru bulunuyor? Yakalanan kaçak mallar açıklanırken, yürütülen adli ve idari soruşturmaların sonuçları neden kamuoyu ile paylaşılmıyor?" ifadelerini kullandı.

Serpil Yılmaz, Ticaret Bakanı Muş'tan aldığı yanıtı şu şekilde aktardı:

"Muş'tan gelen yanıtı aynen paylaşıyorum: 'Bugünkü köşe yazınızda bahsi geçen ve 2020 yılı sonunda gerçekleşen 1 adet araç ve konteyner tarama sistemi ihalesiyle ilgili Ticaret Bakanı olarak daha önce bizzat kendi talimatımla müfettiş görevlendirilmiş, idari soruşturma başlatılmış ayrıca yine talimatımla Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç tarafımca yakinen takip edilmektir. Diğer taraftan ilgili firma, firma sahibi ve hakim ortak olduğu diğer şirketler tüm kamu ihalelerinden yasaklanmıştır.' Bakan Muş'un 'kamu ihalelerinden yasakladığını' vurguladığı Arempa Uluslararası İnşaat Elektronik ve Sanayi şirketi ve ortaklıkları, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre son 10 yılda parlamış. Üsküdar İlçesi Kısıklı Mahallesi Gurbet Sokak No: 14/10 adresinde ikamet eden Arempa'nın 16 Mayıs 2022 tarihli genel kurulunda, 2 milyon TL olan sermayesinin tümünün Canan Akay tarafından ödendiği ilan edilmiş. Akay'ın Arempa yönetim kurulu başkanlığı görevi 8 Kasım 2020 tarihli genel kurul kararıyla 2023'e kadar sürüyor.

Bakan Muş açıklamasında 'Kimsenin şüphesi olmasın ki kamu menfaatlerinin korunması hususunda azami hassasiyete sahip bir bakan olarak -bakanlığımız personeli de dahil olmak üzere- sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını bizzat takip etmekteyim' diye ekliyor."