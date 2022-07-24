'Kumarhaneciler Kralı'nın ailesi, derneği zorla mülkten çıkartmaya çalıştı: Tahrip, şikayet...

Uluslararası Anadolu Kütüphaneciler Derneği, Ankara’nın Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan ve “Kumarhaneciler Kralı” olarak bilinen mafya Ömer Lütfü Topal’ın mülkü olan üç katlı bina için Topal’ın oğlu Ömer Topal ile 5 yıllık kira kontratı imzaladı.

2021 yılının Ekim ayında derneğe bildirimde bulunan Ömer Topal, binada 3 ay sürecek bir tadilat yapılacağını iletti. Tadilat süresince binadan ayrılan dernek, 3 aylık zaman diliminin ardından binaya geri dönmek istedi. Derneğin kira sözleşmesi devam etmesine karşın Topal ailesi mülkün boşaltılmasını istedi. Derneğin söz konusu isteğe karşı çıkması üzerine ise Topal ailesi mülkün tesisatlarını sökerek ve duvarları yıkarak mülkü tahrip etti, mülkün kilidini değiştirdi.

Topal ailesi tarafından tahrip edilen mülk

'Kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildi

Ömer Topal ile imzaladıkları sözleşemeden kaynaklı olarak mülkün kullanım hakkına sahip olan dernek, bir süre sonra mülke tekrardan taşındı. Derneğin söz konusu mülke taşınmasının ardından Ömer Lütfü Topal’ın kızı Elif Lütfiye Topal, Uluslararası Anadolu Kütüphaneciler Derneği Başkanı Hüseyin Karababa hakkında "sahte rapor düzenlemek" ve "mülkiyeti gasp etmek" iddiasıyla savcılığa ve kaymakamlığa şikayette bulundu. Savcılık ve kaymakamlık tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda ise “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi.

Mülk, aile üyeleri arasında paylaşılamıyor

Yaşanan süreci soL’a değerlendiren Uluslararası Anadolu Kütüphaneciler Derneği Başkanı Hüseyin Karababa, Topal ailesinin kendilerini mülkten çıkartmak istemesinin nedenin Topal’ın ölümünün ardından söz konusu mülkün aile üyeleri arasında paylaşılamaması olduğunu belirtti. Mülke çocuk kütüphanesi kurmak istediklerini belirten Karababa, hakları için mücadele edeceklerini bildirdi.