Ticaret Bakanı: Cezalar artırılacak ve kapatma cezaları gelecek

Konya'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticarette cezaların artırılacağını ve kapatma cezalarının getirileceğini söyledi.

Ürün fiyatlarını fahiş oranda artıran ve spekülatif hareketleri tespit edilenler hakkında hazırlık yaptıklarını belirten Bakan, ''Cezaları arttırıyoruz. Zaten enflasyon oranı da belli. Ama onun üzerinde artırıyoruz ve kapatma cezası da gelecek. Hükümetin kanaati bu yönde. Biz de uygulamacı kuruluşuz. Şimdi torba yasa hazırlıyoruz. Ticarette kurallara uygun olarak çalışılması gerekiyor. Bu kural ve yönetmeliklere aykırı davranan otomatikman cezaya uğrayacak. Bunu bir kaç kere tekrar ettiği takdirde de o zaman geçici kapatma cezası gelecek'' dedi.

Bolat'ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle: