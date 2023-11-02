Ticaret Bakanı: Cezalar artırılacak ve kapatma cezaları gelecek

Konya'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticarette cezaların artırılacağını ve kapatma cezalarının getirileceğini söyledi.
Ürün fiyatlarını fahiş oranda artıran ve spekülatif hareketleri tespit edilenler hakkında hazırlık yaptıklarını belirten Bakan, ''Cezaları arttırıyoruz. Zaten enflasyon oranı da belli. Ama onun üzerinde artırıyoruz ve kapatma cezası da gelecek. Hükümetin kanaati bu yönde. Biz de uygulamacı kuruluşuz. Şimdi torba yasa hazırlıyoruz. Ticarette kurallara uygun olarak çalışılması gerekiyor. Bu kural ve yönetmeliklere aykırı davranan otomatikman cezaya uğrayacak. Bunu bir kaç kere tekrar ettiği takdirde de o zaman geçici kapatma cezası gelecek'' dedi.
Bolat'ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
- Emlak ve oto satışlarında manipülatif satış yapanları ağır olarak cezalandıracağız ve ilanları yayınlayan siteler de cezalandırılacak.
- Piyasada birinci el araçlarda sıkıntı yok. Sezonla ilgili bir durgunluk yaşanıyor. İkinci elde de spekülasyon yapanlar ayaklanınca piyasa gerçek satıcılara kalıyor ve normalleşiyor.
- Mobilyacılar da yıl sonuna kadar zam yapmama kararı aldılar. Tekstilcilerden de aynı hareketi bekliyoruz.
- Enflasyonu tek perakende sektörü etkilemez. 3'te bir etkisi var. Akaryakıt da önemli bir ölçüde etkiler. Vatandaşın alışveriş sepetinde indirim yapmak için bir çabamız var. Enflasyonu indirmek için birçok etmen var. (AA)