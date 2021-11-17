Ticaret Bakanı büyüme oranını açıkladı

TBMM Plan ve Komisyonu'nda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyüme oranlarını açıkladı.

Muş, "IMF Ekim Görünüm Raporu'nda 2021 yılı büyüme tahminlerinde, nisan raporuna göre 2.9 puan artış ile G-20 ülkeleri içerisinde en yüksek artışın olduğu ülke Türkiye'dir" dedi.

Muş, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 33.9 oranında artarak 181.8 milyar dolara ulaştığını, ithalatın ise yüzde 22.5 oranında atarak 215.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Muş, "2021 yılının ilk 10 ayındaki ihracat rakamımızla, 2019'da ulaşmış olduğumuz 180.8 milyar dolar yıllık ihracat rekoru aşılmıştır. Ayrıca son 12 ayın 10'unda ihracat rekoru kırılmıştır" dedi.