THY'nin yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

Türk Hava Yolları'nda İlker Aycı'nın istifasının ardından bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.THY Yönetim Kurulu'nda İlker Aycı'dan boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na THY Yatırım ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat getirildi.İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy'un yerine de THY eski Entegre Operasyon Kontrol Başkanı Fatih Kaçmaz geldiği öne sürüldü. Öte yandan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar'ın da istifa ettiği ve yerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Aydagiç'in geldiği öğrenildi.

Ahmet Bolat kimdir?

Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984’te A.B.D.’de Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988’de University of Michigan’da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Dr. Bolat 1959 Konya doğumludur.

Dr. Bolat iş hayatına 1981’de Yıldız Kalıp Şirketi’nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan’da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988’den 2005’e kadar olan dönemde Riyad King Saud University’de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.

Sonrasında Türk Hava Yolları’nda Yatırım Yönetimi Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Mevcut konumunda filo planlama ve uçak temin stratejileri, stratejik planlama ve geliştime, AR-GE faaliyetleri, yatırım yönetimi, bilgi kontrol, uluslararası ilişkiler ve ittifaklardan sorumludur. Ayrıca, TCI (Turkish Cabin Interior) şirketinde Yönetim Kurulu Üyesidir. Geçmiş dönemde SunExpress’te ve HABOM’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, Bahçeşehir ve Fatih Üniversitelerinde yarı zamanlı profesör olarak ders vermiştir.

THY'de Fatih Kaçmaz görevi kabul etmedi

Bugün gerçekleştirilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ilginç bir gelişme yaşandı. AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; İstifa eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy'un yerine getirilmek istenen THY eski Entegre Operasyon Kontrol Başkanı Fatih Kaçmaz, bu görevi kabul etmedi.Qatar Airway'te IOC olarak görev yapan Fatih Kaçmaz'ın Katar'dan telefonla Yönetim Kurulu'na bağlandığı ve ailevi sebepleri gerekçe göstererek söz konusu görevi kabul etmediği öğrenildi. Bu cevap Yönetim Kurulu'nda şaşkınlıkla karşılandı.

Fatih Kaçmaz kimdir?

20 yıl gibi uzun bir süre Türk Hava Yolları'nda görev yapan Fatih Kaçmaz, 2019 yılında Operasyon Kontrol Başkanlığı görevinden ayrılarak Qatar Airways'e transfer olmuştu. O dönemde THY'deki düşük maaş politikasından şikayet ettiği için ayrıldığı iddia edilen Kaçmaz, ekonomik olarak daha iyi şartlar sunan Qatar Airways'e transfer olmuştu.

Kaçmaz, THY'den emekli olarak ayrılmıştı.