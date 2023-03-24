THY'nin Münih seferleri grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, şirket Almanya Münih'e 26 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığı seferleri gerçekleştirilecek grev nedeniyle iptal etti.
TK 1629 İstanbul-Münih, TK 1630 Münih-İstanbul, TK 1633 İstanbul-Münih, TK 1634 Münih-İstanbul, TK 1635 İstanbul-Münih, TK 1636 Münih-İstanbul, TK 1637 İstanbul-Münih, TK 1638 Münih-İstanbul seferleri iptal edildi.
Aynı gün planlanan TK 7738 Sabiha Gökçen-Münih ve TK 7739 Münih-Sabiha Gökçen uçuşları da yapılmayacak. (AA)