THY'nin biletleme servis ücretlerine yüzde 40-50 zam

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, biletleme servis ücretinin yeniden düzenlenerek ekonomik kabinde 50 TL’ye, business kabinde ise 75 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

THY'nin düzenlediği “Yurt İçi Acente İftarı” programında konuşan Ekşi, bilet hizmet bedellerinin segment başına olacak şekilde düzenlenmesi konusunda da çalışmaların son aşamaya geldiğini, nisan ayı içerisinde bu uygulamaya geçmeyi planladıklarını bildirdi.

Seyahat acentelerinin doğrudan borçlandırma sistemi teminat limiti üzerinden uygulanan yüzde 10 blokajın kaldırıldığını açıklayan Ekşi, 25 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren teminatların tamamının satış limiti olarak kullanılabileceğini de söyledi.

Biletleme servis ücreti nedir?

Rezervasyondan kalkışa kadar sunulan kesintisiz satış hizmetinin karşılığında alınan ücrete biletleme servis ücreti adı veriliyor. Ekonomik kabinde 50 TL’ye çıkan ücret daha önce 30, business kabinde ise 75 TL’ye çıkan ücret ise 50 TL’ydi.