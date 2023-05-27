THY'nin atanmış başkanı Erdoğan'a oy istedi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yarın yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a destek vererek oy istedi.

"Benim oyum belli" diye yazan Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece Pazartesi günü işimin başında olmam ve gelecek 10 yılı ilmek ilmek örmek için değil, ülkemizin yeniden belirsizlik sürecine girmemesi, başladığı atılımlara devam etmesi için de Doğru Adam: Recep Tayyip Erdoğan!"

Bolat'ın gönderisini sosyal medya hesabından paylaşan İYİP'li Kıdık, “THY siyasallaştı” sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri yazdı:

"THY’nin başındaki Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat açık açık oy istedi çalışanlardan. Şimdi biz “THY siyasallaştı” deyince kıyamet koparıyorlar. E adam kendisi açık açık söyledi. Şimdi ikna oldunuz mu?"