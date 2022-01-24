THY'nin 67 seferi daha iptal edildi

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı giderek etkisini artırıyor. Olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de etkiledi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, THY'den önemli bir bilgilendirme geldi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen HavalimanI ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan 67 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 36 seferin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Üstün, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi.