THY'den yüzde 190'lık 'huzur hakkına zam' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı Genel Kurulu’nun ardından, geçen yıl 8 bin 678 TL olarak ödenen huzur hakkı ücretinin bu yıl yaklaşık yüzde 190 artışla 25 bin TL’ye çıkartılması ve yılda dört kez ödenen ikramiye ücretinin de bu tutarda verilmesinin kararlaştırıldığı öğrenilmişti.

Konuyla ilgili haberlerin ardından THY’den bir açıklama geldi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “Ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır” denildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı haber mecralarında Yönetim Kurulu üyelerimizin huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 oranında zam yapıldığı bilgisi paylaşılmaktadır. Türk Hava Yollarının pandemi döneminde küresel havacılık sektöründe pozitif ayrışması tüm çalışanlarının azmi ve fedakarlığı sayesinde olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimiz de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında huzur hakkı ödemelerinde yüzde 50 indirim kararı almıştır.

Salgının etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılarak güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır.”

‘Feragat ettim' demişti

THY Yönetim Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Fatmanur Altun’un da yer alması kamuda birden fazla maaş alan bürokrat ve AKP’li siyasetçileri gündeme getirmişti. Konu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in iddialarıyla tartışılmıştı.

CHP’li Özel, Altun Ailesi’nin evine beş maaş birden girdiğini, Fahrettin Altun’un da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği ile Manas Üniversitesi’nden de maaş aldığını öne sürmüştü. .

İddialar üzerine Altun Ailesi, Özgür Özel’le mahkemelik olurken Fatmanur Altun, 2020 yılında pandemi döneminde THY’deki maaşı için “Feragat ettim” demişti. Ancak mahkemeye verilen yanıtla Altun’un 2021 yılının başından itibaren maaşını almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.