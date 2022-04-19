Hürriyet gazetesinde 'FETÖ' gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Hürriyet gazetesi muhabiri Fırat Alkaç ve eşi Fatma Alkaç gözaltına alındı. Toplamda 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde katip olarak çalışan Fatma Alkaç 'FETÖ'nün izdivaç imamı olduğu gerekçesiyle gözaltında alındı. İstanbul başta olmak üzere Aksaray, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de toplam 18 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Fırat Alkaç ise evde ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alındı.

Fırat Alkaç ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Hürriyet muhabiri Fırat Alkaç'ın eşi Fatma Alkaç'ın gözaltına alınmasında üst düzey iki 'FETÖ'cünün ByLock'taki konuşmasında adının 'FETÖ'nün izdivaç imamı olarak geçmesi ve ankesörlü aramalara takılması gerekçe gösterildi.

Odatv'nin ulaştığı Fırat Alkaç, eşinin masum olduğunu, bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi.