THY'den SHGM'ye yalanlama: 'Bize ulaşan bir giriş yasağı yok'

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seyahat yasağı haberleriyle ilgili, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncellemişti. Güncellenen tabloya göre, Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg’a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği, İsveç’e seyahat etmek isteyen yolcuların aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecekleri bildirilmişti.

THY'nin Hong Kong seferleri de, Hong Kong yetkilileri tarafından Covid-19’dan kaçınma kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 30 Aralık’tan 12 Ocak’a kadar durdurulmuştu.