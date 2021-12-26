THY'den 'George Clooney' açıklaması

Hollywood yıldızı George Clooney, bu ayın başlarında İngiliz The Guardian gazetesine verdiği söyleşide bir havayolu şirketinin bir günlük bir çalışma için kendisine 35 milyon dolar teklif ettiğini ancak "insan hakları" alanında avukat olan eşine danışmasının ardından teklifi reddettiğini açıklamıştı.

Clooney sözkonusu şirketin bağlı olduğu ülkeyi "her ne kadar müttefik olsa da zaman zaman tartışmaya açık" diye nitelemişti.

Söyleşinin yayımlanmasının ardından Clooney'in kast ettiği şirketin Türk Hava Yolları olduğu öne sürülmüştü.

İddialar üzerine THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bir açıklama yaptı.

Aycı açıklamasında "George Clooney severim, çok iyi bir oyuncudur, çok iyi filmleri vardır. Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde George Clooney reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı da" ifadesini kullandı.

Aycı "Konuşulan astronomik ücretler zaten dünyadaki bu tür yapılan anlaşmalara aykırı. Biz Türk Hava Yolları olarak dünyada birçok önemli reklam yıldızı veya önemli yüzle anlaşmaları olan, uluslararası reklamlar konusunda ödüller almış bir şirketiz. Bizim gibi şirketler sektör rayiçleri üzerinde bir anlaşma yapmayız. George Clooney ismiyle resmi olarak hiç ilgilenmedik hiçbir böyle teklifimiz olmadı" dedi.