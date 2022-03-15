THY'den Belarus, Moldova, Rusya ve Ukrayna seferlerine dair açıklama

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle bölgeye gerçekleştirilen uçuşlar durdurulmuştu. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki bazı seferlerdeki iptallerin sürelerini uzattığını açıkladı.

THY'nin sefer iptallerine dair yaptığı açıklama şöyle:

“10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir"