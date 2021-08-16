Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.
THY'den Afganistan açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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THY'den Afganistan açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.
Haber Merkezi
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.