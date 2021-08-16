THY'den Afganistan açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. 

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.

Haber

Hulusi Akar: Kabil Havalimanı çalışsın istiyoruz