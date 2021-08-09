THY: Yangınlar için iki helikopter kiraladık

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün hizmetine vermeyi kararlaştırdığını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, bu kapsamda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğünün kullanımına sunulduğu bildirildi.

2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopterin, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındığı kaydedildi.

Helikopterler, Muğla'da Dalaman Havalimanı'nda bulundurulacak.