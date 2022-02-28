THY Ukrayna ve Moldova uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY) yayınladığı açıklamada, 24 Şubat'tan itibaren askıya alınan Ukrayna ve Moldova uçuşlarının, 15 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

THY ayrıca, Soçi, Rostov ve Minsk uçuşlarının da 2 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

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