THY Ukrayna ve Moldova uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) yayınladığı açıklamada, 24 Şubat'tan itibaren askıya alınan Ukrayna ve Moldova uçuşlarının, 15 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

THY ayrıca, Soçi, Rostov ve Minsk uçuşlarının da 2 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.