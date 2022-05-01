Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı.
Yıldırımın isabet etmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Feride E. Tetik
THY uçağına yıldırım çarptı
THY'nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım çarptı.
Haber Merkezi
Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı.
Yıldırımın isabet etmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.