THY uçağına yıldırım çarptı

THY'nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım çarptı.

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı.

Yıldırımın isabet etmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. 

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