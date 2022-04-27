Uçak kazasında ölen pilotun annesi: 15 saat sigortasız çalışıyormuş

Bursa'da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum için, İstanbul'un Pendik ilçesindeki Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine pilotun babası Sinan Otkum, annesi Sevgi Otkum, aile üyeleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Furkan Otkum, Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pilot Furkan Otkum'un ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen anne Sevgi Otkum, "Bir insan 15 saat çalışamaz. Yavrumun ayaklarının altı nasır olmuştu. Sabah 05.00’te başlayıp akşam 22.00’de iş bırakılır mı? Sigortasını bile yapmamışlar. Allah’ım uçağın arızası çok fazlaydı. 'Anne bir yerde motoru durdu, uçağı indirdim' dedi. Bu sefer beceremedi yavrum. Uçak durmadan arıza yapıyordu" dedi.

Oğlunun Ramazan Bayramı sonrasında kız arkadaşı Aslı Yüce ile nişan yapmaya hazırlandığını dile getiren Sevgi Otkum, "Ben 5 sene çalıştım, okuttum yavrumu. Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, 'Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar' demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, damatlığını gönderdi, haftaya nişanı vardı" dedi.

Yapılan ilk incelemelere göre uçağı 90 saatlik uçuşu tamamlamak için kiralayan kıdemsiz pilot Murat Avşar'ın kullandığı tespit edildi. 2 pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili YBS Havacılık şirketinin sahibi Yenal Ahmet T., uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve Uçak Teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı.