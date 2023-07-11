THY uçağı rahatsızlanan yolcu nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) dün İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan "TK-162" sefer sayılı İstanbul-Vietnam uçağında yer alan bir yolcu Azerbaycan hava sahası üzerinde aniden rahatsızlandı.
Kabin ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaptan pilot, kule ile irtibata geçerek Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş için talepte bulundu.
THY uçağının havalimanına iniş yapmasının ardından, rahatsızlanan yolcu uçağa gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uçak, diğer yolcularıyla Vietnam'a hareket etti. (AA)