THY, Sudan seferlerini iptal etti

THY Basın Müşavirliği, Sudan’da yaşanan karışıklıklar nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Sudan’da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk’un darbeyi reddettiği için alıkonduğunu ve bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilmiş, askeri güçlerin başkent Hartum’un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.