THY ruble ile bilet satışına yeniden başladı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, Türk Hava Yolları’nın (THY) sitesindeki bilet alım sisteminde geçerli olan para birimleri arasına rublenin yeniden eklendiğini kaydetti.

ATOR yetkilileri, THY’nin sitesinde, Rusya’nın kendi ödeme sistemi olan "Mir" kartlarıyla da ruble üstünden ödeme yapmanın mümkün olacağını belirtti. Daha önce "Mir" kartı ile ödeme seçeneği seçildiğinde ücret Türk Lirası üstünden hesaplanıyordu.

THY’den çevrimiçi bilet alımlarında son iki aydır ruble kullanılamıyordu.