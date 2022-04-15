Rusya: Topraklarımıza saldırılar sürerse Kiev'de daha çok hedefi vururuz

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya topraklarına yönelik saldırıların sürmesi durumunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze saldırılarının sayısını ve kapsamını artıracaklarını açıkladı. Rusya ayrıca Mariupol'deki metal fabrikasında kontrolü ele geçirdiğini ileri sürdü.

Karadeniz'de Ukrayna'nın vurduğunu iddia ettiği Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün batmasının ardından dün gece saatlerinde Kiev'de bir dizi patlama sesi duyulmuştu.

Rusya: Kiev'de askeri tesisi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe gecesi Rus birliklerinin denizden uzun menzilli Kalibr füzeleriyle Kiev'de bir askeri fabrikayı vurduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca "Kiev milliyetçi rejiminin Rus topraklarına herhangi bir terörist saldırısı ya da sabotajına karşılık olarak Kiev'deki hedeflere karşı füze saldırılarının sayısı ve kapsamı artacak" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Rus ordusu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerince Mariupol İlyiç Metalurji Tesisi Ukraynalı milliyetçilerden kurtarıldı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca dün Rusya'nın Bryansk bölgesine saldırı düzenleyen Mi-8 helikopterinin imha edildiğini duyurdu.