THY Menzil için seferber oldu: Şeyhin cenazesi için 15 dakikada bir Adıyaman'a ek sefer

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda kadrolaştığı bilinen Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol ölmüştü.

'Şeyh'in ölümünün ardından Menzil Cemaati için Türk Hava Yolları seferber oldu. Gerici açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Erdem Özveren'in paylaşımına göre, THY şeyhin cenazesi için Adıyaman'a 15 dakikada bir ek uçuş koydu.

Özveren paylaşımında, "Büyük Alim Gâvs-ı Sâni Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hz'nin Cenazesi için Adıyaman'a Gitmek isteyen Vatandaşlar için 15'er Dakika Arayla Ek Uçuşlar Koyması Takdir Edildi" ifadelerini kullandı.

TRT ekranlarında ramazan programlarını sunan Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Serdar Tuncer ise söz konusu ek seferler için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye teşekkür etti.