THY Genel Müdürü Ekşi: Seferleri yapmaya başladık

THY Genel Müdürü Ekşi, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda uçak seferlerinin başladığını duyurdu.

Haber Merkezi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, seferlerin peyderpey yapılmaya başlandığını söyledi.

Ekşi,  yaptığı açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda peyderpey seferleri yapmaya başladık. İGA, TGS ve tüm paydaşlar el birliği ile operasyonu normale döndürmeye çalışıyoruz” dedi.

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