THY deprem sonrasında 4 ilden uçuşları 100 liraya sabitledi

THY Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan uçuşları 100 TL' ye sabitledi.

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlarını 13 Şubat'a kadar 100 TL olarak sabitlediklerini açıkladı.

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