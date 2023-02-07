Türk Hava Yolları (THY) Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlarını 13 Şubat'a kadar 100 TL olarak sabitlediklerini açıkladı.
ℹ— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) February 6, 2023
Vatandaşlarımızın Dikkatine; pic.twitter.com/Ghpu1XFRzP
Haber Merkezi
THY deprem sonrasında 4 ilden uçuşları 100 liraya sabitledi
THY Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan uçuşları 100 TL' ye sabitledi.
Haber Merkezi
Türk Hava Yolları (THY) Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlarını 13 Şubat'a kadar 100 TL olarak sabitlediklerini açıkladı.
ℹ— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) February 6, 2023
Vatandaşlarımızın Dikkatine; pic.twitter.com/Ghpu1XFRzP